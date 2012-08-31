Преподаватель казанского вуза признался в убийстве двух женщин

Преподаватель казанского вуза Игорь Данилевский признался в убийстве двух женщин в квартире одного из домой по улице Фучика в Казани. Трагедия в столице Татарстана произошла 29 августа.

В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 30 августа по подозрению в совершении преступления был задержан знакомый одной из потерпевших. При этом у 38-летнего Данилевского в квартире был обнаружен нож – предполагаемое орудие преступления.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, мужчина полностью признал вину и сообщил, что ранее обучался вместе с убитой женщиной в институте.

76-летняя пенсионерка и ее 38-летняя дочь скончались от многочисленных ножевых ранений в собственной квартире. При этом на месте преступления на стене квартиры обнаружена надпись, сделанная предположительно кровью: «Free Pussy Riot». По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, войдя в доверие к бывшей сокурснице, и обещая в последующем создать с ней семью, Данилевский уговорил ее взять для него кредит, с помощью которого он погасил часть своих многочисленных долгов перед банками. При этом мужчина, пытаясь создать видимость чувств к потерпевшей, пообещал ей провести вместе отпуск в Египте.

В последующем, сославшись на отсутствие денег, он предложил вместо Египта поехать в Симферополь. А 22 августа находясь в квартире потерпевшей, заявил, что поездку придется перенести на январь. Женщина упрекнула мужчину в том, что он ее постоянно обманывает и тогда подозреваемый схватил нож и нанес ей несколько ударов. На шум борьбы из соседней комнаты вышла мать потерпевшей, которой мужчина также нанес несколько ударов ножом. От причиненных ранений женщины скончались. Затем Данилевский обыскал квартиру в поисках расписки о получении денег от потерпевшей, похитив при этом около 100 тысяч рублей и два сотовых телефона. Перед уходом, чтобы отвести от себя подозрения и создать видимость ритуального убийства, он сложил определенным образом тела потерпевших и их кровью написал на стене слова в поддержку участниц группы Pussy Riot.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.