Подельника блогера Федоровича обвинили в убийстве армянина из Сирии

В Екатеринбурге предъявлены обвинения одному из членов преступной группировки, 29-летнему Роману Кирьякову. Его обвиняют в трех убийствах и грабеже. По версии следствия, в ночь на 29 октября 2009 года на почве неприязненных отношений в подъезде по улице Готвальда он забил молотком мужчину.

6 марта 2012 года вместе с сообщниками похитили гражданина США и Сирии армянского происхождения Джорджа Кара Якубяна. Иностранца ограбили на сумму более 100 тысяч рублей, жестоко убили и сожгли. В апреле 2012 года Кирьяков с тремя подельниками похитили в Екатеринбурге молодого мужчину, подозреваемого в наркоторговле. Несколько дней пленника удерживали в заброшенном гараже, выпытывая информацию о тайнике с деньгами, а затем отвезли в лес, где его закололи ножами. Тело облили бензином и сожгли.

Обвиняемым по уголовному делу преступной группировки также проходит известный уральский блогер и юрист Василий Федорович, пишет "НацАкцент". Именно поэтому история получила такой широкий резонанс. Федорович стал известен как адвокат профессора консерватории Сергея Белоглазова, избитого сотрудником полиции, но дело он проиграл. Себя Федорович относил к "вменяемым националистам" и публиковал в своем блоге главы своей книги "Белые шнурки" о жизни скинхедов с описанием убийств. Также он возглавлял собственную школу ножевого боя.

В настоящий момент, Федорович и еще один участник взяты под стражу, в отношении еще двоих участников, с учетом тяжести и характера совершенных преступлений, избрана подписка о невыезде. Адвокаты Федоровича заявляют, что он был причастен к обнародованным следствием преступлениям "в результате профессиональной деятельности юриста". По словам защитников, блогер готов сотрудничать со следствием.