В Петербурге по факту кражи святых мощей возбуждено дело (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту похищения частиц мощей 13 святых, в том числе Александра Невского, Николая Чудотворца, Петра и Февронии Муромских. Статья предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Преступники через окно проникли в административное здание на территории Храма Великомученицы Екатерины на Васильевском острове. Церковную утварь и частицы святых мощей преступники украли не из храма Святой Екатерины, а из кабинета настоятеля, который располагается в соседней пристройке.

Они также вынесли несколько нательных крестов и чашу для причастия. По мнению некоторых экспертов, злоумышленники могут попытаться продать реликвии на черном рынке.

Петербург молится о возвращении похищенных святынь, передает Вести.ру. Церковь святой великомученицы Екатерины построена была в начале XIX века. На неё жертвовали Елисеевы, Демидовы, другие знаменитые купцы и предприниматели. Потому и многие иконы из храма сейчас в Эрмитаже, а до революции 1917 года здесь находились мощи 200 святых.

Уже теперь в храме говорят: недаром недавно мироточила Иверская икона Божьей Матери — как будто заранее лила слёзы.