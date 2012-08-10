17-летнюю девушку, выбросившую свою дочь из окна, обвинили в убийстве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летней девушки из Сергиева Посада, которая у себя дома родила дочь и выбросила ребенка из окна.

В следственном управлении Следственного комитета России по Московской области сообщили, что в отношении несовершеннолетней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка».

По данным следствия, 8 августа около 12.00 в полицию сообщили, что случайные прохожие обнаружили около одного из домов по улице Дружба города Сергиева Посада Московской области тело новорожденной девочки.

В ходе расследования инцидента оперативники установили мать ребенка. Ею оказалась 17-летняя жительница дома. Несовершеннолетняя пояснила, что в среду около 4 утра она, в своей комнате, родила девочку. По ее словам, ребенок был уже мертв. Когда в квартиру зашла мать, то девушка, испугавшись, что ее будут ругать, выбросила тело дочки из окна.

Следствие установило, что на момент когда подозреваемая выбрасывала ребенка из окна новорожденная была жив. Медицинское исследование показало, что смерть младенца наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Сразу же после разрешения врачей, с участием несовершеннолетней будут проведены оперативные следственные действия.