Суд арестовал подозреваемого в убийстве 5-летнего Богдана Прахова

Во Владимирской области Петушинский районный суд в понедельник арестовал подозреваемого в убийстве 5-летнего Богдана Прахова. Суд арестовал подозреваемого на 10 суток для завершения следственных действий.

В течение этого срока следствие должно или предъявить ему обвинение, или отпустить его из-под стражи. Ребенка неизвестный злодей похитил на глазах у девятилетнего мальчика и утащил в лес, когда дети катались на велосипедах у ворот дачного кооператива в районе деревни Грибово Петушинского района Владимирской области. Этот ребенок - основной свидетель по делу убийства Богдана Прахова.

Следователи поясняют, что именно поэтому процедуру опознания необходимо готовить с участием психолога, и для этого нужно время.

Богдан Прахов был похищен неизвестным днем 19 июня. 20 июня тело мальчика было обнаружено неподалеку от места похищения.