Эксперты закончили анализ останков пилотов разбившегося SSJ-100
6 августа 2012, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]
Экспертиза останков тел обоих пилотов российского лайнера Superjet-100 (SSJ-100), потерпевшего катастрофу 9 мая в Индонезии показала: следов алкоголя, наркотиков и запрещенных препаратов нет.
Об этом говорится в рапорте, подготовленном индонезийскими специалистами на основе проведенного патологоанатомического и токсикологического анализа.
Sukhoi SuperJet-100, выполнявший первый в своей истории демонстрационный тур по шести странам Азии, 9 мая врезался в вертикальный склон горы Салак в Индонезии. На борту находились 45 человек, в том числе восемь россиян, все они погибли. Самолет пилотировал опытный экипаж: шеф-пилот компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Яблонцев и второй пилот Александр Кочетков.
Ранее «АН» писали, что заммининистра промышленности и торговли Юрий Слюсарь заявил журналистам, что Россия уже подготовила свой отчет по итогам расследования катастрофы с Sukhoi SuperJet-100, которая произошла в Индонезии.