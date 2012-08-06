Эксперты закончили анализ останков пилотов разбившегося SSJ-100

Экспертиза останков тел обоих пилотов российского лайнера Superjet-100 (SSJ-100), потерпевшего катастрофу 9 мая в Индонезии показала: следов алкоголя, наркотиков и запрещенных препаратов нет.



Об этом говорится в рапорте, подготовленном индонезийскими специалистами на основе проведенного патологоанатомического и токсикологического анализа.

Sukhoi SuperJet-100, выполнявший первый в своей истории демонстрационный тур по шести странам Азии, 9 мая врезался в вертикальный склон горы Салак в Индонезии. На борту находились 45 человек, в том числе восемь россиян, все они погибли. Самолет пилотировал опытный экипаж: шеф-пилот компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Яблонцев и второй пилот Александр Кочетков.

Ранее «АН» писали, что заммининистра промышленности и торговли Юрий Слюсарь заявил журналистам, что Россия уже подготовила свой отчет по итогам расследования катастрофы с Sukhoi SuperJet-100, которая произошла в Индонезии.





