МВД и СКР подтвердили задержание убийцы Богдана Прахова

МВД РФ подтвердило задержание сотрудниками уголовного розыска подозреваемого в убийстве пятилетнего Богдана Прахова во Владимирской области.

"Мы официально подтверждаем факт задержания подозреваемого сотрудниками уголовного розыска. Это 39-летний уроженец Амурской области", - сказал представитель пресс-центра МВД РФ.

Ранее подозреваемый был судим за убийство и недавно освободился из мест лишения свободы. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению причастности задержанного к данному преступлению, передает РИА Новости.

Следственный комитет РФ также подтверил информацию о том, что подозреваемого в убийстве мальчика во Владимирской области задержали в Твери. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сказал, что в Твери задержан мужчина, написавший явку с повинной и признавшийся в убийстве ребенка.

В настоящее время проверяется его причастность к совершению преступления и проводятся экспертизы.