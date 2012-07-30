В Москве задержаны подозреваемые в убийстве мусульманского правозащитника

В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве Метина Мехтиева. Задержаны житель Оренбургской области Виталий Калинин, житель Томской области Николай Ермаков и уроженец Казахстана Александр Савельев.



Также они подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью москвича, повлекшего его смерть, в июле 2012г. в Малом Палашевском переулке. Об этом сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, ночью 10 апреля 2012г. между домами по 2-й Брестской улице было обнаружено тело 33-летнего москвича М.Мехтиева с резаными ранами в лобной части головы и колото-резанной раной шеи. При этом у потерпевшего похитили мобильный телефон Vertu, портмоне с деньгами и ключи от съемной квартиры. По данному факту было возбуждено дело по ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство).







