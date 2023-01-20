В России изменят правила геномной регистрации

Депутаты Госдумы 24 января собираются рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект, расширяющий круг лиц, на которые распространяется процедура обязательной геномной регистрации. Иными словами – отбор образцов ДНК.
Сейчас в перечень включены отбывающие наказание за тяжкие (особо тяжкие) преступления, а также люди, посягавшие на половую неприкосновенность. Если поправки примут, список дополнят всеми, кто осуждён к лишению свободы, подозреваемыми (обвиняемыми) по любым преступлениям, и теми, к кому применён административный арест.
Законодательные инициативы для второго чтения готовились достаточно долго с целью выработки компромиссной позиции от всех депутатских фракций. Например, представитель КПРФ Алексей Куринный настаивал на том, чтобы нововведения коснулись лишь подозреваемых (обвиняемых) по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ.
В свою очередь в МВД сослались на разбойное нападение на территории Волгоградской области, где преступника удалось установить по оставленным на месте биологическим следам. Депутат «единоросс» Эрнест Валеев добавляет, что в процессе раскрытия преступления основной акцент на показания свидетелей делается всё реже. Поэтому геномной регистрации отводится всё большая роль.
Законопроектом предусматривается и возможность удаления собранной ранее геномной информации. Произойти это может в том случае, когда гражданина реабилитировали по решению суда. Сказанное также касается закрытия производства по делу об административном правонарушении или отмены административного ареста. В описанных ситуациях человеку будет достаточно написать заявление в полицию с приложением соответствующего судебного решения.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Евгений Пригожин с удовольствием решил «подарить победу» в суде журналисту Алексею Венедиктову* из-за ЧВК «Вагнер»
Польский премьер Моравецкий признал, что Запад «устал» от Украины, но Польша намерена оживить эту тему
- #ЗАУГЛОМ Армией Украины командуют ЭрБины. О том, кто они — Анатолий Клесов
- 19.01 16:49 Верховный Суд рассказал о взыскании ущерба с управляющей компании
- 17.01 17:26 Конституционный суд разъяснил, когда находка может превратиться в кражу
- 30.11.22 19:10 В мордовском Кадошкино судят предпринимателя за доброе дело
- 07.11.22 16:24 Дети ГУЛАГа обратились в Конституционный суд, который не выполнил своё же решение
- Telegram | (Подписаться) «Наукой и не пахнет»: историк Виктор Кондрашин о концепции «голодомора украинцев»