В России изменят правила геномной регистрации

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20 января 2023, 11:01

Депутаты Госдумы 24 января собираются рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект, расширяющий круг лиц, на которые распространяется процедура обязательной геномной регистрации. Иными словами – отбор образцов ДНК.



Сейчас в перечень включены отбывающие наказание за тяжкие (особо тяжкие) преступления, а также люди, посягавшие на половую неприкосновенность. Если поправки примут, список дополнят всеми, кто осуждён к лишению свободы, подозреваемыми (обвиняемыми) по любым преступлениям, и теми, к кому применён административный арест.



Законодательные инициативы для второго чтения готовились достаточно долго с целью выработки компромиссной позиции от всех депутатских фракций. Например, представитель КПРФ Алексей Куринный настаивал на том, чтобы нововведения коснулись лишь подозреваемых (обвиняемых) по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ.



В свою очередь в МВД сослались на разбойное нападение на территории Волгоградской области, где преступника удалось установить по оставленным на месте биологическим следам. Депутат «единоросс» Эрнест Валеев добавляет, что в процессе раскрытия преступления основной акцент на показания свидетелей делается всё реже. Поэтому геномной регистрации отводится всё большая роль.



Законопроектом предусматривается и возможность удаления собранной ранее геномной информации. Произойти это может в том случае, когда гражданина реабилитировали по решению суда. Сказанное также касается закрытия производства по делу об административном правонарушении или отмены административного ареста. В описанных ситуациях человеку будет достаточно написать заявление в полицию с приложением соответствующего судебного решения.