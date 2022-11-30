В мордовском Кадошкино судят предпринимателя за доброе дело

Аргументы Недели → Правовед 13+

30 ноября 2022, 19:10

В Мордовии завершаются судебные разбирательства по делу Игоря Рогожина из райцентра Кадошкино. Его обвиняют в рубке леса в особо крупном размере без разрешения властей.



В 2021 году жители ближайших сёл обратились к Рогожину, чтобы тот привёл в порядок грунтовую поросшую самосевом дорогу, которая соединяла три села с райцентром и между собой. Игорь Рогожин, владелец местного агрохолдинга, не отказался, самостоятельно оплатив технику и работу. Когда дорога стала чистой, лесничий и полиция обвинили Рогожина в сносе деревьев без разрешения властей. Обвиняемый вину признал и предложил высадить на том же месте новые деревья. Но дело попало в суд, где гособвинители требуют для обвиняемого 3,5 года тюремного заключения, руководствуясь ч.3 ст.260 УК РФ. По этой статье обычно судят контрабандистов, незаконно продающих лес.



На защиту Рогожина встали сельчане, журналисты и неравнодушные граждане, отправляющие письма в разные инстанции. Удалось добиться содействия врио главы Мордовии Артёма Здунова, но за 9 месяцев дело не разрешилось.



Размер ущерба, вменяемого Рогожину, сначала составлял чуть больше 5 тысяч рублей, а теперь достиг 860 тысяч рублей. Приговор будет объявлен в ближайшее время.