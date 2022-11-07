Дети ГУЛАГа обратились в Конституционный суд, который не выполнил своё же решение

Аргументы Недели → Правовед 13+

7 ноября 2022, 16:24

В Конституционный суд РФ обратились 19 человек, «дети ГУЛАГа», чьи родители были репрессированы, а они родились уже в месте ссылки либо на спецпоселении. Истцы подали жалобу на неисполнение КС своего же решения от 2019 г., согласно которому за ними было признано право бесплатного получения жилья в той местности, где семья проживала на день ареста.



По прошествии 3-х лет с вынесения судом решения, Государственная Дума так и не приняла соответствующий закон, предлагаемые проекты замораживаются. По заявлению представителя заявителей – юриста Григория Вайпана, возраст его доверителей составляет 60-90 лет, понятно, что часть из них уже умерли. На сегодняшний день осталось 650 претендентов на компенсацию жилья, на реализацию решения суда властям понадобится не более 3,5 млрд рублей. И это с учётом того, что расчёт вёлся по московским ценам на недвижимость, а часть «детей ГУЛАГа» добиваются получения жилплощади в других российских регионах, где стоимость квадратных метров значительно ниже.



В 2020 г. Госдума рассматривала законопроект о постановке детей репрессированных в общую очередь на жильё (его пришлось бы ждать 25-30 лет), но после возмущения общественности он был снят с рассмотрения.



