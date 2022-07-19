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Аргументы Недели Правовед 13+

Суд разрешил самооборону даже оружием нападающего

, 20:42

Суд разрешил самооборону даже оружием нападающего

Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел одно интересное дело, которое может быть актуальным в правоприменительной практике. На первый взгляд типичный конфликт с применением оружия, о котором часто упоминают в новостях.

Гражданин вначале выстрелил вверх, а потом направил пистолет на потенциальную жертву. При попытке выхватить его произошёл выстрел. Изначально виновником признали того, в кого целились. Выводы следствия последовательно поддержали первая и апелляционная инстанции.

Однако кассация указала на то, что перед «виновником» возникла реальная угроза для жизни с учётом прозвучавшего выстрела. Поэтому он мог защищаться любыми способами, уместными в данный конкретный момент времени. Как результат, обвинительный приговор был отменён с закрытием уголовного дела.

Верховный Суд указал, что граждане имеют право на самооборону даже в случае незаконного проникновения в их квартиру или дом. Другое дело, суды должны выяснять насколько адекватными были способы защиты. Впрочем, все сомнения трактуются в пользу обвиняемого.

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