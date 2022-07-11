В России вводятся крупные штрафы за неуход за домашними животными

Аргументы Недели → Правовед 13+

11 июля 2022, 09:54

Вскоре должны вступить в силу поправки в российский КоАП, предусматривающие новые санкции для владельцев четвероногих питомцев. Так, если хозяева решили расстаться с животным, просто выбросив его на улицу, штраф может составить до 30 тысяч рублей.



Если же питомец кого-то укусил на улице, то его владельцу придётся заплатить 200 тысяч рублей. Такой же штраф ожидает чиновников, проявляющих бездействие при решении проблемы с бродячими собаками. Наказание также предусмотрено для цирков и зоопарков за нарушение правил обращения с животными. В свою очередь разведение запрещённых представителей фауны обернётся штрафом до 100 000 рублей или исправительными работами. Например, санкции коснутся тех, кто предлагает сделать фото с экзотическим животным.



Специалисты говорят, что проблемы укусов людей на улицах, а также роста брошенных животных становятся актуальнее с каждым годом. Свою лепту внесли и введённые против России санкции, вызвавшие подорожание кормов. Если верить данным Минприроды, сегодня 60% жителей имеют у себя в общей сложности примерно 40 миллионов кошек и 20 миллионов собак. И эти цифры постоянно растут. Одно время была идея ввести налог на животных, но пока от этой идеи решили отказаться. Ведь большинство хозяев – люди среднего достатка и часто пенсионеры с добрым сердцем.



