В России вводятся крупные штрафы за неуход за домашними животными

Вскоре должны вступить в силу поправки в российский КоАП, предусматривающие новые санкции для владельцев четвероногих питомцев. Так, если хозяева решили расстаться с животным, просто выбросив его на улицу, штраф может составить до 30 тысяч рублей.
Если же питомец кого-то укусил на улице, то его владельцу придётся заплатить 200 тысяч рублей. Такой же штраф ожидает чиновников, проявляющих бездействие при решении проблемы с бродячими собаками. Наказание также предусмотрено для цирков и зоопарков за нарушение правил обращения с животными. В свою очередь разведение запрещённых представителей фауны обернётся штрафом до 100 000 рублей или исправительными работами. Например, санкции коснутся тех, кто предлагает сделать фото с экзотическим животным.
Специалисты говорят, что проблемы укусов людей на улицах, а также роста брошенных животных становятся актуальнее с каждым годом. Свою лепту внесли и введённые против России санкции, вызвавшие подорожание кормов. Если верить данным Минприроды, сегодня 60% жителей имеют у себя в общей сложности примерно 40 миллионов кошек и 20 миллионов собак. И эти цифры постоянно растут. Одно время была идея ввести налог на животных, но пока от этой идеи решили отказаться. Ведь большинство хозяев – люди среднего достатка и часто пенсионеры с добрым сердцем.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Захарова: Еврокомиссия и ЕС должны понимать, что часики тикают, терпение небезгранично, ответ по Калининграду будет достойным
В Госдуме намерены провести внеочередное пленарное заседание, так как накопились требующие неотложного решения вопросы
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Россию необходимо "расчленить" и снизить численность населения РФ до 50 млн
Захарова назвала «глубинным бойкотом» делегации России отъезд главы МИД Великобритании Лиз Трасс накануне заседания G20
- #ЗАУГЛОМ Финляндия в НАТО. Когда новая блокада Петербурга?
- 04.07 15:47 Странные законодательные нормы, вступившие в силу в июле
- 07.06 20:10 Личное банкротство: мифы и реальность
- 31.05 19:29 Эксперт Юрий Горбушин рассказал о ситуациях, которые касаются навязывания страховки при оформлении кредита
- 31.05 10:59 Какие законодательные нововведения ждут россиян с 1 июня
- Telegram | (Подписаться) Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Россию необходимо "расчленить" и снизить численность ее населения до 50 млн