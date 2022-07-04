Странные законодательные нормы, вступившие в силу в июле

Аргументы Недели → Правовед 13+

4 июля 2022, 15:47

В России действуют не только федеральные, но и местные законы. Причём последние часто вызывают резонанс не только в пределах региона, но и в масштабах всей страны. Вот только самые свежие примеры.



Не все знают, что в Башкирии в её Куюргазинском районе есть село Якутово. И там с недавних пор в порядке эксперимента действует полный сухой закон. В селе и так отсутствуют торговые точки со спиртным. Но рядом есть солёное озеро, стремительно набирающее популярность среди туристов в масштабах всей страны. А раз так, то местные жители опасаются, что тамошние или заезжие предприниматели могут наладить алкогольный бизнес. К слову, примеру Якутово хотят последовать другие башкирские сёла.



В Кузбассе озаботились судьбой приютов для бродячих животных. Чтобы их количество росло, местные власти решили сдавать в аренду государственные и муниципальные земельные участки, минуя торги.



Во Владимирской области решили бороться с ядовитым сорняком под названием борщевик Сосновского. За его наличие на земельных участках будут штрафовать. Граждане рискуют заплатить от 2 до 5 тысяч рублей. Однако если вредоносное растение будет обнаружено на землях предприятия, санкции составят от 30 до 150 тысяч рублей.



