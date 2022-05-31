Какие законодательные нововведения ждут россиян с 1 июня

Аргументы Недели → Правовед 13+

31 мая 2022, 10:59

С 1 июня вступит в силу закон о принципах организации публичной власти в России. По нему региональные органы власти практически полностью лишаются самостоятельности, всех руководителей местного звена будут согласовывать и назначать в профильных федеральных министерствах и ведомствах. По этому же закону установлен единый для всех регионов пятилетний срок полномочий парламентов и исключаются из оборота должности президентов. Президент будет только один в стране, остальные называются главами регионов или губернаторами. Срок их полномочий тоже ограничивается пятью годами.



С 1 июня также вырастут на 10% пенсии неработающих пенсионеров и МРОТ. Теперь МРОТ составит 15 278 рублей, а минимальная зарплата - 12 919 рублей. Ниже платить нельзя, если, конечно, работодатель вновь не пойдёт на уловки с оформлением работников на полставки и четверть ставки. С учётом январской индексации пенсии с начала года у неработающих пенсионеров она увеличится практически на 20% и составит в среднем 19 360 рублей. Индексация затронет 35 млн пенсионеров.



Теперь граждане, получающие государственные выплаты, смогут через Госуслуги поменять реквизиты банковских счетов, на которых бы хотели получать деньги. О праве на получение таких выплат граждан будут информировать автоматически, не надо будет ходить по кабинетам и клянчить.



Увеличится срок выплаты пенсий по потере кормильца. Для 18-летних, которые не поступил после школы, такая пенсия будет выплачиваться до сентября, а студентам - непрерывно на время учёбы.



С 29 июня детей с тяжёлыми заболеваниями разрешается лечить препаратами, не прошедшими всю процедуру легализации. Конечно, при согласии их родителей и опекунов.



На футбольные матчи нельзя будет попасть без паспорта болельщика, который можно оформить на Госуслугах. Нарушителям общественного порядка могут отказать в выдаче документа.



В июне можно будет регистрировать сделки с недвижимостью без бумажных документов, достаточно электронных версий, представленных в МФЦ.



В июне увеличат и возраст приобретения оружия с 18 лет до 21 года. Запрещается внесение изменений в конструкцию оружия, распространять инструкции подобного рода. Ужесточается медосмотр соискателей на ношение и хранение оружия. Устанавливается градация на право приобретения охотничьего оружия, гладкоствольного и запрещаются ружья и карабины с укороченным стволом.



Существенно вырастут и штрафы за нарушение противопожарных правил в лесах - сразу в 15-20 раз для физлиц и в 2-3 раза для юрлиц.



