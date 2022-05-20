Верховный Суд приравнял трудовые права на удалённой и очной работе

Аргументы Недели → Правовед 13+

20 мая 2022, 17:55

Пандемия коронавируса изменила многое в жизни россиян, включая и построение трудовых взаимоотношений. Большинство компаний перевели персонал на удалённую работу. Как оказалось, и в этом случае возможны злоупотребления в отношении персонала.



В качестве иллюстрации можно привести дело, которое рассмотрел Верховный Суд РФ. Гражданка работала полевым супервайзером у индивидуального предпринимателя. Спустя некоторое время загруженность упала и ИП уволила сотрудницу на основании специального пункта контракта. При этом работодатель решила выплатить в качестве компенсации только 60 тысяч рублей, что женщину не устроило. И она решила искать правду через органы правосудия.



Сначала она обратилась с исковым заявлением в районный суд. В нём были озвучены требования о взыскании компенсации за вынужденный прогул в сумме 120 000 рублей, а также морального ущерба в размере 20 тысяч. Истица настаивала, что увольнение никоим образом не связано с нарушением трудовой дисциплины. А раз так, то на неё должны распространяться все гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом. Даже если речь идёт об удалённой работе.



Первая, апелляционная и кассационная инстанции не вняли доводам женщины. Тогда она подала жалобу в Верховный Суд РФ. И там коллегия чётко решила: при дистанционном характере работы гарантии и компенсации для персонала должны быть такими же, как и при стандартных условиях труда. В результате дело направили на повторный пересмотр в районный суд.