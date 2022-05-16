В России хотят расширить пределы допустимой самообороны

Аргументы Недели → Правовед 13+

16 мая 2022, 09:52

Если законопроект будет принят, то отпор незваным гостям при незаконном проникновении в жильё можно будет давать любыми возможными способами, не опасаясь за последствия.



Авторство законопроекта принадлежит группе депутатов из фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым. В пояснительной записке отмечается, что хозяева квартир или домов практически лишены возможности защитить себя и близких при незаконном вторжении. Как следствие – фигурирующие в полицейских сводках массовые эпизоды убийств, насилия, грабежей и похищения людей. Поэтому парламентарии предлагают разрешить любые способы самообороны, если дело касается защиты жилища и находящихся там людей. Соответственно, граждане не должны нести ответственность за вред, причинённый злоумышленникам, включая и убийство.



Также в сопроводительных документах инициаторы нововведения приводят и неутешительную статистику в пользу преступников. Так, за первую половину 2021 за убийство при превышении пределов самообороны было вынесено 132 обвинительных приговора при двух оправдательных. По тяжким и средним телесным повреждениям из 203 рассмотренных судами дел никто и вовсе не избежал наказания.



