В России хотят расширить пределы допустимой самообороны

Если законопроект будет принят, то отпор незваным гостям при незаконном проникновении в жильё можно будет давать любыми возможными способами, не опасаясь за последствия.
Авторство законопроекта принадлежит группе депутатов из фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым. В пояснительной записке отмечается, что хозяева квартир или домов практически лишены возможности защитить себя и близких при незаконном вторжении. Как следствие – фигурирующие в полицейских сводках массовые эпизоды убийств, насилия, грабежей и похищения людей. Поэтому парламентарии предлагают разрешить любые способы самообороны, если дело касается защиты жилища и находящихся там людей. Соответственно, граждане не должны нести ответственность за вред, причинённый злоумышленникам, включая и убийство.
Также в сопроводительных документах инициаторы нововведения приводят и неутешительную статистику в пользу преступников. Так, за первую половину 2021 за убийство при превышении пределов самообороны было вынесено 132 обвинительных приговора при двух оправдательных. По тяжким и средним телесным повреждениям из 203 рассмотренных судами дел никто и вовсе не избежал наказания.
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