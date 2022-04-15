Вышел всемирный отчет о качестве воздуха IQAir

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15 апреля 2022, 14:39

Фото: pixabay.com

Данные швейцарской мониторинговой компании IQAir за 2021 год показали, что только три процента городов и ни одна страна не соответствуют последнему ежегодному руководству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству PM2,5. В докладе анализируются измерения загрязнения воздуха PM2,5 со станций мониторинга воздуха в 6 475 городах в 117 странах, регионах и территориях.

Отчёт основан на данных по уровням PM2,5 (один из шести регулярно измеряемых загрязнителей воздуха, имеющих разное происхождение и состав) — мельчайших частиц размером от 0,001 до 2,5 микрометра. Эти параметры рекомендованы ВОЗ.

В сентябре 2021 года впервые с 2006 года организация обновила значения: признавая опасное влияние загрязнения воздуха на здоровье людей, ВОЗ сократила желательные годовые уровни PM2,5 вдвое — с 10 до 5 микрограммов на метр кубический. Цель — предотвратить миллионы смертей, сообщает «Центр ФОБОС».

Загрязнение тонкодисперсными частицами, известное как PM2.5, обычно считается наиболее вредным, широко контролируемым загрязнителем воздуха и, как было установлено, является основным фактором, способствующим последствиям для здоровья, таким как астма, инсульт, болезни сердца и легких и приводит к миллионам преждевременных смертей каждый год.

В пятерку самых загрязненных стран в 2021 году вошли: Бангладеш, Чад, Пакистан, Таджикистан и Индия.

Нью-Дели (Индия) является самой загрязненной столицей в мире четвертый год подряд, за ней следуют Дакка (Бангладеш), Нджамена (Чад), Душанбе (Таджикистан) и Маскат (Оман).

Качество воздуха в Китае продолжило улучшаться в 2021 году. Более половины городов Китая, включенных в доклад, показали более низкие уровни загрязнения воздуха по сравнению с предыдущим годом. Уровни загрязнения в столице Пекине продолжили девятилетнюю тенденцию улучшения качества воздуха, обусловленную контролем выбросов и сокращением активности угольных электростанций и других отраслей с высоким уровнем выбросов.

Центральная и Южная Азия имела одни из худших в мире качеств воздуха в 2021 году и была домом для 46 из 50 самых загрязненных городов мира. Единственными двумя городами, которые выполнили обновленные руководящие принципы ВОЗ по PM2,5, были Жезказган и Чу (Казахстан).

Мониторинг качества воздуха остается редким в Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке, хотя прогресс был достигнут благодаря недорогим датчикам качества воздуха, часто эксплуатируемым некоммерческими организациями и гражданскими учеными.

«Это шокирующий факт, что ни один крупный город или страна не обеспечивает безопасный и здоровый воздух для своих граждан в соответствии с последним руководством Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха», - сказал Фрэнк Хаммс, генеральный директор IQAir.

«В этом докладе подчеркивается, сколько работы еще предстоит сделать, чтобы гарантировать, что у каждого человека есть право на безопасный, чистый и здоровый воздух для дыхания».

«Мы лучше, чем когда-либо прежде, понимаем, как загрязнение воздуха наносит ущерб нашему здоровью и экономике. Этот отчет является тревожным звонком, показывающим, как людям во всем мире отказывают в доступе к чистому воздуху. Загрязнение воздуха твердыми частицами происходит в результате сжигания топлива, включая уголь, нефть и ископаемый газ, и сельскохозяйственной деятельности.

Среди 6475 городов мира, охваченных в докладе, только 222 (3.4%) соответствовали стандартам: уровень содержания PM2,5 в атмосфере этих городах не превышал 5 5 мкг /м3.

Из крупных городов США Лос-Анджелес оказался самым загрязненным. Москва по содержанию частиц PM2,5 в атмосфере заняла 73 место среди российских городов.