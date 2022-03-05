В России предлагают легализовать пиратские компьютерные программы

Введённые Западом санкции в отношении России заставляют чиновников принимать меры поддержки. Эксперты полагают, что нормы уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения могут быть пересмотрены. Это позволило бы смягчить последствия ухода с российского рынка Microsoft, IBM, Oracle.
Основная часть их продукции реализуется по подписке. Это значит, что доступ к программам в любом случае будет заблокирован. В Гражданском кодексе имеется норма, позволяющая использовать изобретения и технологии без согласия патентообладателя в особых случаях. Ответственность за пользование продукта, права на который принадлежат одной из стран коллективного Запада, российским юридическим и физическим лицам, наступать не будет.
В Минцифре приступили к проработке вопроса.
Использование пиратских копий позволит российскому рынку определённое время существовать по инерции, не прибегая к поиску и созданию аналогов программ. Западные разработчики ПО пытаются закодировать свои продукты. Даже при скачивании пиратской копии программного обеспечения остаётся риск блокировки отдельных инструментов. Правда, в самой Минцифре опровергли эту информацию.
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