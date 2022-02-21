В России начнут штрафовать за разглашение персональных данных

Аргументы Недели → Правовед 13+

21 февраля 2022, 14:13

В административном праве будет закреплено наказание за разглашение персональных данных. Каждый год Роскомнадзор фиксирует сотни нарушений. Из сворованных баз данных банков и других организаций сведения о гражданах попадают в руки мошенников. Сейчас наказать за такие действия никого нельзя из-за отсутствия действенной правовой нормы. Кодекс об административных правонарушениях позволяет привлечь нарушителей за разглашение персональных данных. Однако наказание ограничивается предупреждением, либо незначительным денежным взысканием.



Но новый закон изменит работу бизнеса и государственных структур. К персональным данным нужно будет относиться более аккуратно. В настоящий момент сотрудники банков не проводят полноценной идентификации физических лиц и не обеспечивают достаточную защиту их персональных данных. В руки злоумышленников легко попадают даже медицинские сведения. Введение системы наказания ликвидирует правовой пробел.



За незаконный сбор информации может быть установлен штраф для должностных лиц до 20 тысяч рублей, а для юридических - до 100 тысяч рублей. При повторном правонарушении сумма удваивается. Любой сбор персональных сведений должен проводиться только с письменного согласия гражданина. В остальных случаях действие является нарушением.



