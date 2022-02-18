Россияне стали чаще заключать брачные контракты

В прошлом году новобрачные заключили рекордное количество договоров – более 150 тысяч. Гражданско-правовая сделка становится гарантией для молодых, берущих жильё в ипотеку. К нотариусу идёт каждая шестая пара. Во многих случаях к нему бегут уже живущие совместно много лет супруги.
Разведённые пары также пытаются использовать брачный контракт для сокрытия имущества от судебных приставов и кредиторов. Конечно, такие сделки нотариус не оформляет, но сам факт обращения настораживает. В контракте может описываться широкий перечень вопросов: от семейного бюджета, до раздела имущества после развода. Некоторые пары указывают в документе график выноса мусора из квартиры, готовки еды, правила ухода за домашними животными.
Иногда брачный договор требуется для получения кредита, к примеру, когда один из супругов находится в местах заключения. Нотариус в таком случае отправляется в колонию без ограничений, либо супругам назначается свидание.
В настоящее время супруги могут подписать брачный контракт, даже находясь в разных частях света посредством электронных услуг или видеосвязи.
Если в семье оба партнёра ведут бизнес, то без брачного договора их семья может просто не просуществовать длительное время. За скверный характер, измену и грубость контракт не может установить ответственности. Также в контракте нельзя распорядиться судьбой детей после развода.
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