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В катастрофе военного самолёта Ту-22М3 следствие обвиняет комполка

, 18:31

В катастрофе военного самолёта Ту-22М3 следствие обвиняет комполка

Три года назад на Кольском полуострове произошла авиакатастрофа. При посадке в сложных метеоусловиях развалился самолёт Ту-22М3. Погибли три члена экипажа.

Лайнер, стоимость 97 миллионов рублей, был полностью разрушен и не подлежал восстановлению. В обвинении указано, что командир полка Владимир Алексеенко отнёсся халатно к полётам. За управлением тяжёлой машины находился неопытный лётчик. Сторона обвинения пытается доказать, что самолёт развалился из-за высокого уровня изношенности. Обвиняемым по делу проходит также руководитель полётов части Владимир Степанов. Вместе с командиром он находился в тот злополучный день на аэродроме. Они знали о плохой погоде и слабых навыках командира экипажа. Однако лайнер не был отправлен на запасной аэродром. О плохой погоде экипажу не было сообщено своевременно.

Пилоты не смогли объективно оценить условия посадки. Лайнер пропустил начало взлётно-посадочной полосы и приземлялся со скоростью, превышающей норму в два раза. От удара о землю военный самолёт загорелся и развалился. Следствие и сторона защиты имеют очень много вопросов друг к другу. Из-за чего суд может затянуться. Не исключено проведение повторных экспертиз.

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