Кабмин рассмотрит поправки в законодательство по недопущению аварий разлива нефти

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23 декабря 2021, 11:56

Фото: pixabay.com

Правительство 25 июня рассмотрит вопрос поправок в законодательство для регулирования и предупреждения возможных аварий с разливом нефти, сообщила в пятницу вице-премьер России Виктория Абрамченко. Об этом сообщает «НИА Экология».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки подготовить проект закона, направленного на предотвращение разливов нефтепродуктов, пишет ТАСС.

Законопроект необходим, для регулирования и предупреждения возможных аварий с разливом нефти. И это будет относиться не только к компаниям по добыче и транспортировке, но и к организациям, которые хранят нефтепродукты. Например, экологическая катастрофа на ТЭЦ, на которой произошла авария с разливом нефти в Норильске.

29 мая 2020 года в Норильске произошла чрезвычайная ситуация федерального масштаба. На ТЭЦ-3 в Кайеркане (район Норильска) произошел разлив дизельного топлива при разгерметизации бака. Это одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической зоне в истории, создающая угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана.

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