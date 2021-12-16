Карательная психиатрия возвращается

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16 декабря 2021, 10:02

В последние годы по решению суда на принудительное лечение в психиатрический стационар стали чаще попадать здоровые мужчины и женщины. Как правило, на «лечение» направляются люди, имеющие недвижимость и банковские счета. Иногда в психиатрическую лечебницу помещают родственников, жаждущих получения наследства, и неуживчивых соседей.



Довести человека до психического расстройства не очень сложно. А там и до статуса недееспособного человека достаточно только решения суда. Российская Фемида выносит подобные вердикты пачками, без мнения экспертов, свидетелей, а иногда и самого будущего пациента.



В Верховном суде вынуждены обратить внимание на эту порочную практику. Судьи ВС настаивают на необходимости полного обследования людей и исследования прилагаемых к суду медицинских документов. В одном из российских регионов суд отправил гражданина на принудительную госпитализацию, основываясь только на акте психиатрического освидетельствования. Его составил врач больницы, куда человека привезли не по его воле. Суд высшей инстанции отменил решение о госпитализации.



Граждане иногда узнают о принудительной госпитализации совершенно случайно. Забрать человека из психиатрической больницы в таком случае можно только при публичной огласке. Однако пациент уже проходит курс лечения, который ему не требуется, ещё неизвестно, чем его напичкают в такой карательной и корыстной больнице.

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