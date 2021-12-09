Не все тайные аудиозаписи законны как доказательства

Аргументы Недели → Правовед 13+

9 декабря 2021, 10:40

Иногда вам нужно записать разговор, чтобы доказать нарушение закона. Функция аудиозаписи имеется абсолютно во всех современных гаджетах. Однако для её использования в качестве доказательства нужны соблюсти определённые условия.



Юрист Правового общества Барристер Анастасия Енговатова сообщила РГ, что проводить аудиозапись без уведомления её участников запрещено законом, если информация содержит личные или секретные сведения. Записывать на диктофон можно лекцию в учебном заведении, диалог с директором. Разговоры посторонних людей просто так фиксировать запрещено, отмечает юрист. Бытовые разговоры можно фиксировать только в том случае, если они не будут публиковаться где-либо. Если аудиозапись будет использоваться в суде в качестве доказательства, то в конце нужно указать время и место фиксации. Доказательства, собранные с нарушением закона, не будут иметь в суде юридической силы.



Тайная аудиозапись очень часто ведётся, когда права человека нарушаются. Это могут быть диалоги с сотрудником ДПС. Для подстраховки водители ведут не только аудиозапись, но и видеофиксацию разговора. Предупреждать заранее гаишника о ведении записи разговора нет необходимости, он и сам зачастую вас тайно записывает.





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