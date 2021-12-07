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В Тамбове родные погибшей отсудили у больницы миллион рублей

, 17:42

В Тамбове родные погибшей отсудили у больницы миллион рублей

Три года назад в тамбовской больнице в результате тонзиллэктомии скончалась  молодая девушка. После длительного судебного разбирательства родственники смогли получить компенсацию в миллион рублей.

Эксперты отмечают, что в период пандемии количество жалоб на работников больниц стало рекордно большим. Многие претензии необоснованны, но это не уменьшило число проблем в отношениях пациентов и врачей. Преступления медиков расследовать крайне сложно. Случай в Тамбове является единичным. Тело погибшей девушки пришлось эксгумировать для проведения повторных экспертиз.

Уголовное дело по факту гибели пациентки закрыто. Суд вынес решение только о компенсации морального вреда родственникам. Для этого достаточно выявления дефектов в оказании медицинской помощи. А вот для возбуждения уголовного делопроизводства против врачей большое значение играют судмедэкспертизы. Но даже без них известно, что от тонзиллэктомии люди не умирают.

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