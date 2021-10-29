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Верховный суд обязал доказывать обвинения в экстремизме

, 12:44

Верховный суд обязал доказывать обвинения в экстремизме

Пленумом Верховного суда РФ внесены поправки в постановление по расследованию дел по экстремистским преступлениям. Теперь правоохранителям нужно будет доказывать умысел пользователя социальной сети, который разместил на своей странице материал экстремистского характера.

В новой версии документа указано, что преступлением не может считаться высказывание и суждение, подкреплённое фактами межнациональных и других отношений в научных и политических спорах, если они не направлены на побуждение других людей к осуществлению экстремистской деятельности. Верховный суд разрешил сложные споры, которые разворачиваются ежедневно в сети. Если эти споры направлены на поиск истины, они не могут расцениваться как преступление. В большинстве случаев в споре и рождается истина.

Преступлением в таком случае может считаться целенаправленное оскорбление и унижение людей в Интернете по их политическим, религиозным, национальным признакам.

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