Верховный суд обязал доказывать обвинения в экстремизме

Аргументы Недели → Правовед 13+

29 октября 2021, 12:44

Пленумом Верховного суда РФ внесены поправки в постановление по расследованию дел по экстремистским преступлениям. Теперь правоохранителям нужно будет доказывать умысел пользователя социальной сети, который разместил на своей странице материал экстремистского характера.



В новой версии документа указано, что преступлением не может считаться высказывание и суждение, подкреплённое фактами межнациональных и других отношений в научных и политических спорах, если они не направлены на побуждение других людей к осуществлению экстремистской деятельности. Верховный суд разрешил сложные споры, которые разворачиваются ежедневно в сети. Если эти споры направлены на поиск истины, они не могут расцениваться как преступление. В большинстве случаев в споре и рождается истина.



Преступлением в таком случае может считаться целенаправленное оскорбление и унижение людей в Интернете по их политическим, религиозным, национальным признакам.

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