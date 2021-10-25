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Автоматические комплексы фотовидеофиксации иногда сами нарушают ПДД

, 10:59

Автоматические комплексы фотовидеофиксации иногда сами нарушают ПДД

Установка современных камер фотовидеофиксации будет производиться в определённых законом местах в соответствии с требованиями. В настоящее время парламентарии осуществляют сбор отзывов на законопроект.

Пока в России отсутствуют единые правила к установке камер на дорогах. Существующий стандарт относится только к техническому содержимому комплекса. Однако и он носит рекомендательный характер.

Как показала практика, камеры могут давать сбои. Так, в Татарстане и Волгоградской области некорректное функционирование устройств привело к выписыванию огромного количества административных штрафов. Водители были вынуждены в суде оспаривать вынесенные в отношении их постановления.

Депутаты признают, что камеры зачастую являются инструментом для зарабатывания денег. Помимо стационарных устройств рядом с ними устанавливаются мобильные камеры. В итоге водителю за нарушение одного правила приходится нести ответственность дважды. Недовольство граждан привело к сокращению до минимума треног. Но им на смену пришли камеры, вмонтированные в автомобили. Причём такие авто стоят на обочинах, перекрёстках с грубым нарушением правил, создавая опасные помехи для движения транспорта.

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