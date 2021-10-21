Народные судьи оправдывают треть подсудимых

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21 октября 2021, 17:09

В России растёт число оправдательных приговоров, вынесенных присяжными заседателями. По данным Судебного департамента при Верховном суде, количество таких приговоров доходит до 30%. Ранее этот показатель не превышал 25%.



У присяжных заседателей после реформы суда тяга к справедливости не исчезла, а постоянно растёт. Количество дел, которые они рассматривают, за последний год увеличилось почти в два раза. Юристы и эксперты считают, что присяжные должны рассматривать более широкий перечень дел. В их компетенцию должно входить рассмотрение уголовных дел о половой неприкосновенности. По данному направлению количество оговоров зашкаливает. Шесть присяжных смогут более объективно оценить ситуацию, чем один судья.



С 2018 года такие суды стали рассматривать уголовные дела об убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью. Институт присяжных стал функционировать не только на региональном уровне, но и в районах. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян считает, что такой суд более эффективен при рассмотрении абсолютно разных уголовных дел. Юристы не исключают, что в дальнейшем присяжные будут рассматривать и гражданские споры.





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