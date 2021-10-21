Эксперты назвали главные причины увольнения россиян

Аргументы Недели → Правовед 13+

21 октября 2021, 16:56

Аморальные поступки являются одной из главных причин увольнения сотрудников. На них приходится 45% от всего количества увольнений.



К таким данным пришли специалисты в результате опроса сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахования». Из-за напряжённых отношений с коллегами увольняется 36% работников. Почти треть сотрудников работодатели не могут держать в своём штате из-за систематических опозданий. Ещё 6% сотрудников не хотят брать сверхурочную работу.



Уволить работника за опоздание позволяют нормы Трудового Кодекса. Расторгнуть договор можно даже с дистанционным сотрудником. Если он более двух дней без уважительной причины не выходит на связь, трудовые отношения могут быть разорваны по инициативе работодателя. Легко уволить можно лиц, пришедших на работу в алкогольном или наркотическом опьянении. Сложнее расстаться с работником, если он устроил драку. В трудовом законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие расторгнуть с ним трудовые отношения. Уволить за драку можно только при наличии административного или уголовного наказания, но для этого требуется решение суда. Трудовое право расценивает драку как дисциплинарное нарушение только в некоторых сферах, например в образовании.





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