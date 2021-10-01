Мигранты в спешном порядке вступают в брак с гражданами России

Аргументы Недели → Правовед 13+

1 октября 2021, 16:10

К началу октября мигранты, находящиеся на территории России, должны были определиться с правовым статусом. Однако многие решили обойти закон. К примеру, в Удмуртии полиция задержала группировку, которая организовывала фиктивные браки мигрантам, чтобы легализовать их положение. Такой услугой воспользовались девять иностранцев.



Несколько недель назад правоохранители задержали другую группу посредников заключения браков в Армавире. Все свадьбы с иностранцами были признаны незаконными. Юридически фиктивным признаётся по решению суда тот брак, который зарегистрирован без цели создания семьи. Иск о нарушении норм Семейного Кодекса может подать в суд прокурор, либо супруг, который не знал о фиктивности процесса. Если несколько лет назад проверка намерений будущих супругов казалась абсурдом, то сейчас это стало нормой.



В конце года в силу вступит закон, разрешающий иностранцам проживать в стране, если они вступили в брачный союз с гражданином РФ. Брак даёт иностранцам право на беспрепятственное продление миграционного учёта.





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