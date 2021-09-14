МВД готовит для гастарбайтеров новый, «коммерческий» закон

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14 сентября 2021, 10:37

Министерство внутренних дел России подготовило новый законопроект о правилах и порядке пребывания иностранцев на территории РФ. Депутаты рассмотрят инициативу ведомства к концу года. Эксперты и правозащитники считают, что проект закона имеет коммерческий характер. Если он будет принят в нынешней редакции, то приезжим будет сложнее трудоустроиться. При этом количество нелегалов не уменьшится.



Эксперты Форума переселенческих организаций направили в МВД своё видение проблемы. Специалисты хотят, чтобы в законе прописали конкретные причины, ограничивающие въезд иностранцев на территорию России. Также непонятна процедура выдворения мигрантов на основании решения Европейского суда по правам человека.



В МВД пока признали недоработку вопроса по лицам без гражданства. Авторы законопроекта предложили регистрироваться таким людям через государственную информационную систему. Учитывая опыт развитых стран, Россия нуждается в цифровой платформе для регистрации всех иностранцев.

По мнению правозащитников, новый законопроект увеличит количество коррупционных преступлений в миграционной сфере.





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