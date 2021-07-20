К уголовной ответственности начали привлекать за использование чужих фото в сети

Аргументы Недели → Правовед 13+

20 июля 2021, 12:28

Объектами правосудия стали становится россияне, которые распространяли чужие фото в интернете. Выставить снимок другого человека можно только с его согласия, в противном случае грозит ответственность по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».



К примеру, девушка из Тамбова, выставившая в сети фотографии своего экс-супруга с новой избранницей, уже получила обвинительный приговор. Фото были интимного характера. Однако история умалчивает, как они оказались в распоряжении бывшей супруги. Суд назначил наказание в виде 15 тысяч рублей штрафа в пользу государства. Возможно, денежные потери девушка сможет возместить, однако клеймо судимости «смыть» будет очень сложно.



Фотография человека является частью информации о личности и составляет его тайну. В последнее время во внимание правоохранителей стали попадать и несовершеннолетние «фотографы». Так в Вологодской области 16-летний парень «выпросил» у девушки интимные фотографии и начал шантажировать распространением в интернете. Горе-ухажёр просил деньги за сохранение тайны, но получил 80 часов обязательных работ.

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