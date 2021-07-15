В России ужесточат законодательство в отношении гастарбайтеров

Аргументы Недели → Правовед 13+

15 июля 2021, 13:26

МВД готовит новый закон о пребывании иностранцев в России. В отношении гастарбайтеров в ведомстве предлагают ввести более суровые меры наказания за нарушение закона.



Новшества отчасти объясняются необходимостью сократить количество чрезвычайных происшествий, правонарушений, совершаемых приезжими иностранцами. Так, 12 июля в московском районе Кузьминки произошла массовая драка граждан из Средней Азии, возможно, на почве национального конфликта. 200 человек на определённое время заблокировали движение транспорта и остановили работу инфраструктуры. На призывы правоохранителей прекратить противоправные действия иностранцы не реагировали.



Несколько участников акции приговорили к административным арестам. При этом в суд поступают новые материалы. Почти все 200 человек по решению суда будут отправлены на родину, а некоторым запретят въезд в Россию.



В МВД предлагают ввести несколько миграционных режимов: краткосрочный, долгосрочный и формат постоянного пребывания. В последнем случае иностранцы смогут находиться в государстве бессрочно с возможностью получения гражданства. Эксперты считают, что введение новых норм потребует от иностранцев наличия современных телефонов, которые будут хранить необходимые данные и электронные варианты документов.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости