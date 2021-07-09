Уровень судебного возмещения вызывает у жертв преступлений возмущение

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9 июля 2021, 13:16

Министерство юстиции России обновило закон о системе возмещения расходов адвокатов потерпевшими. Жертвы преступлений могут рассчитывать на получение компенсации, даже если преступника освободят от наказания или он попадёт под амнистию.



Новая система расчёта выплат базируется на минимальных расценках бесплатных адвокатов.В регионах стоимость работы адвоката в сутки составляет 550 рублей. Конечно, граждане вправе обратиться в суд с просьбой увеличения суммы, но это не изменит кардинальным образом практику получения компенсаций. По факту судебная система благодаря корректировке закона получила возможность экономии бюджетных средств.



В прошлом году Конституционный суд потребовал доработки механизма взыскания затрат на судебные тяжбы, чтобы потерпевшая сторона смогла возмещать возникшие расходы. Но служители отечественной Фемиды стараются всё сводить к минимальным выплатам.



С одной стороны, гарантированное возмещение расходов на представителя защиты в уголовном процессе является положительным моментом. С другой – полную стоимость услуг дорогого адвоката государство возмещать не собирается.





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