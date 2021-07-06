Женщина повредила такси за отказ везти её

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6 июля 2021, 11:18

Вологодский суд признал фактом правонарушения преднамеренное повреждение машины такси.

Инцидент произошёл в феврале текущего года на одной из улиц Вологды. Женщина вызвала ранним утром такси к бане, однако на вызов приехал другой автомобиль, водитель которого не планировал ехать по предложенному маршруту. Расстроившись, клиента пнула по бамперу машины, причинив материальный ущерб. Суд оценил порчу имущества почти в 4 тысячи рублей. По факту инцидент расценивается как ДТП. Имеется автомобиль, повреждение и виновник аварии.



Водитель не объяснил, почему он не повёз женщину. Возможно, «другой заказ» был формальной причиной отказа. Однако в суде пояснили, что автомобиль является частной собственностью. Женщину привлеки к ответственности за порчу чужого имущества и назначили штраф в размере 300 рублей. Потерпевшая сторона также намерена взыскать с обвиняемой сумму материального ущерба. Случай в Вологде далеко не единичный.





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