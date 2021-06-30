Верховный суд запретил детективам следить, а охранникам - обыскивать

Аргументы Недели → Правовед 13+

30 июня 2021, 10:32

Пленум Верховного суда принял постановление, предусматривающее наказание за правонарушения и преступления, совершённые частными охранниками и детективами. И тем и другим теперь грозит ответственность за нарушение «границ» частной жизни, обнародование переписки и т.д.



Частный детектив теперь не может оказывать услуги по слежке за супругом, близким человеком. За это ему грозит уголовная статья. Частных охранникам Верховный суд запретил проводить досмотр граждан, обыски на проходной или в магазине. Если у человека в сумке находится какая-то подозрительная вещь, нужно вызвать полицию. Незаконный обыск покупателя сотрудником охраны в магазине является уголовным преступлением.



В Ассоциации юристов России уточнили, что ЧОПовца можно привлечь за хамское отношение, превышение полномочий. Охраннику дано право задерживать лицо на объекте, если имеются подозрения на совершение кражи, либо причинение вреда имуществу. При этом нужно незамедлительно вызвать сотрудников полиции.





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