В России смягчат процедуру регистрации по месту жительства

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4 марта 2021, 12:56

Министерство внутренних дел предлагает упростить процедуру регистрации граждан. Это должно уменьшить количество случаев нелегального пребывания и нахождения иностранцев в нашей стране. Проблемы с регистрацией возникают и у россиян, которые меняют место жительство.



Институт регистрации оказался не в состоянии выполнять свои основные функции. К примеру, в России не всегда можно найти человека по месту регистрации, так как реальный адрес нахождения не совпадает с официальным.

Регистрация усложнилась, в результате чего граждане пытаются её оформить фиктивно. Иностранцы также обходят закон.



Тотальные проверки квартир показали уровень коррумпированности системы. Количество нелегалов в разы больше официально зарегистрированных. Смягчение процесса получение регистрации вернёт приезжих из серой зоны в официальную. В своё время либерализация произошла при отмене института прописки. Так может дойти, как на Западе, до заявительной системы местонахождения граждан.



