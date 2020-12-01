В России увеличилось количество коллективных исков

Аргументы Недели → Правовед 13+

1 декабря 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Для защиты своих прав россияне стали чаще подавать групповые иски. Группа людей может подать одно заявление к одному общему ответчику. Им может быть управляющая организация, строительная компания и т.д.



К примеру, в Татарстане несколько семей смогли добиться от чиновников проведения дороги к новому посёлку. В Ставрополье экологи заставили сменить границы охраняемых объектов природы.



Право подачи коллективных исков в России появилось в 2019 году. До этого объединяться можно было для подачи административных исков. По новому закону, ответчиками коллективных заявлений могут быть кредитные организации, страховые компании, любая компания, нарушившая права целой группы людей.



Коллективный формат подачи заявления экономит силы и средства людей. Затраты можно поделить посредством нотариального соглашения. В гражданском производстве, чтобы подать групповой иск, требуется участие как минимум 20 лиц.



Привлечение нотариуса к процессу гарантирует правомерность соглашения между истцами, обеспечивает необходимый уровень защиты их прав. В Федеральной нотариальной палате отметили, что нотариус также обеспечивает распределение затрат граждан и материальных возмещений.



