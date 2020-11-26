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Составлен рейтинг криминогенно опасных российских городов

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Составлен рейтинг криминогенно опасных российских городов

Министерство внутренних дел РФ проанализировало преступность в российских субъектах и сделало выводы относительно криминогенно-опасных регионов.

Согласно информации ведомства, наибольшее количество преступлений совершается в Севастополе. За последние месяцы прирост там составил более 44%.
Эксперты объясняют это украинским наследством. В советское время город был закрытым и здесь служило много военных. Самыми серьёзными преступлениями считались мелкие бытовые разборки. Не редко преступления совершают школьники, которые пересмотрели различные фильмы. Также в городе много заезжих гастролёров.

Далее по количеству преступлений идут Санкт-Петербург и Ленинградская область. После них в антирейтинге - города в Смоленской, Липецкой, Калужской областях.

Значительно меньше преступлений стало в Чеченской республике. По сравнению с показателями прошлых лет, их уровень сократился на 18,8%. Также уменьшилось количество правонарушений в Северной Осетии. Улучшилась остановка в Пермском крае, Магаданской области.

Всего с начала года в стране было совершено более 1,7 миллиона преступлений. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 1,1%. Если в 51 регионе их число возросло, то в 33 субъектах уменьшилось.

ПВ

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