За разглашение персональных данных вы можете потребовать до 5 млн рублей

Аргументы Недели → Правовед 13+

10 ноября 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне могут защитить свои персональные данные через суд. В получении незаконным способом личных сведений о человеке в последние годы заинтересованы мошенники, воры, коммерсанты, рекламодатели и многие другие. Они приобретают персональные данные на нелегальном рынке, о котором мало кто знает.



В настоящее время получить компенсацию через суд за разглашение персональных данных весьма сложно. Гражданину необходимо самостоятельно доказать факт нарушения закона, размер ущерба и причинно-следственную связь между ними.

Максимальное наказание на нарушение прав субъекта в нашей стране составляет 75 тысяч рублей. Как показала судебная практика, такие суммы за последние годы никому не присуждали. Чаще всего суды ограничиваются 20 тысячами рублей. В Европе за подобные нарушения штраф составляет от 4% дохода компании. По этой причине организации более ответственно относятся к работе с личными данными своих сотрудников.



Госдума уже приступила к рассмотрению законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения пользования данными. В Ассоциации юристов России сообщили, что если закон будет принят, наказание за разглашение персональных данных и использование их в преступных целях будет составлять от полумиллиона до 5 миллионов рублей.



