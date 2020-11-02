В России суды прекращают четверть уголовных дел

Аргументы Недели → Правовед 13+

2 ноября 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

На совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС российской стороной было озвучены данные о количестве уголовных дел в стране. В частности, в России суды прекращают практически четверть уголовных дел. В ряде случаев гражданину даётся шанс избежать уголовного наказания.



Помимо этого Верховный суд России реализует принятую несколько лет назад практику прекращения уголовных дел небольшой и средней тяжести. При этом преступление должно быть совершено впервые и человек возместил причинённый ущерб потерпевшей стороне.



За девять месяцев текущего года суды прекратили производство судебных дел в отношении 140 тысяч человек. В прошлом году почти 50 тысяч судебных дел завершились назначением штрафа.



Такая судебная политика позволяет сократить численность заключённых. С начала 2020 года их количество уменьшилось на 32 тысячи человек. Если Верховный суд примет новые нормы, то по ряду категорий преступлений уголовные преследования будут прекращаться, при условии, что нарушение закона было совершено впервые и оно не представляет серьёзной общественной опасности.

Юристы считают, что под новые гуманные правила попадут предприниматели, совершившие незначительные экономические преступления.



