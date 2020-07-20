Московские суды игнорируют решение Конституционного суда о жертвах политических репрессий

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20 июля 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Конституционный суд России обязал государство предоставлять жильё жертвам политических репрессий. Однако московские суды и российское правительство официально не признают постановление Конституционного суда. Юристы, члены Совета по правам человека и вдова Александра Солженицына встали на сторону жертв политических репрессий и пытаются им помочь добиться справедливости.



Несколько дней назад Хорошевский районный суд Москвы отказал принимать Елизавету Михайлову, пострадавшую от политических репрессий, на жилищный учёт столицы. Отец Михайловой был арестован в 1937 году и осуждён на 8 лет трудовых лагерей. После возвращения из заключения ему было запрещено проживать в крупных городах. Он вынужден был уехать в Молдавию. Позже к нему приехала семья. Через небольшое время Михайлова снова осудили на 25 лет. После смерти Сталина он был репрессирован и освобождён.



В 2003 году дочь Елизавета обратилась в суд для получения компенсации из-за незаконной ссылки отца. Суд установил, что члены семьи по собственному желанию уехали за отцом в ссылку, поэтому не могут считаться пострадавшими от репрессивных мер государства. Елизавета Михайлова судится с государством уже на протяжении восемнадцати лет.



Решение Конституционного суда саботируется по всем направлениям. Государство повторно издевается над жертвами политических репрессий, - отмечает юрист Григорий Вайпан. «Справедливая Россия» предложила вместо квартир предоставлять политическим жертвам финансовые выплаты. Пока вопрос буксует во всех инстанциях.



