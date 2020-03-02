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//Правовед 13+

Чем отличаются указ, постановление, распоряжение и другие правовые акты?

, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]

Чем отличаются указ, постановление, распоряжение и другие правовые акты?
указ и распоряжение, pixabay.com

В России любые документальные решения, которые принимает государство, муниципальный орган, юридическое должностное лицо называется правовым актом. Нормативные правовые акты, указы, распоряжения могут принимать различные органы страны и отдельные граждане. Постановление правительства это закон или подзаконный акт. Они содержат общие постановления, распространяются на определенный круг лиц с определенным периодом применения.

Для того чтобы разобраться, как правильно называть и различать, какие нормативные акты издает правительство Российской Федерации – изучите нашу статью.

 

  • Кто издает приказы в РФ?
  • Какие бывают правовые акты?
  • Какие нормативные акты издает президент РФ?
  • Постановления правительства издается или принимается?

 

Чем отличается постановление от указа?

 

Указ – в некоторых странах это нормативные акты главы государства. Постановления органа, который имеет власть и силу над законом.

Постановление – решение коллектива действующего органа, его официальное распоряжение.

Распоряжение – акт, который издается одним только руководителем учреждения. Распоряжение можно довести до исполнителей оперативных вопросов. Оно касается узкого круга лиц, работает на не долгосрочной основе.

Приказ – официальное распоряжение, которое выполняется в срочном порядке и неоспоримо.

 

Издание указов и распоряжений, кто занимается этим?

По статье № 90, в Российской Федерации издает и принимает указы Президент России. Принятые законы входят в список обязательные для исполнения, и исполняются по всей территории государства. При этом законы и указы, которые хочет принять глава державы, не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным утверждениям.

Указы могут носить нормативный и ненормативный характер. Нормативные законы вступают в действие сразу после их подписания. В течение 7 дней распространяются по все территории страны.

Все нормативные акты строятся на политической иерархии. Все зависит от юридической силы документа. Царит над любым правовым, нормативным актом Конституция России, поэтому указы должны быть подзаконными и не противоречить правилам Конституции.

 

Нормативно правовые акты, указы, распоряжения, постановления: виды

Период действия законов определяется после момента их вступления в силу. Так документ может начать действовать во время принятия и опубликования, или по истечению установленного срока.

 

Поэтому из-за срока годности их разделяют на 2 вида:

 

  • Временный, периодичный акт.
  • Акт, действующий неопределенно или длительно.

 

Конкретно правовые акты разделяются на 3 основные группы. Каждая из них имеет свой срок действия, полномочия и распоряжения. Существует: закон, подзаконный акт, международный закон.

 

  • Закон издает высший орган государственной власти, который обладает высшей юридической силой. Акт могут принять только уполномоченные органы власти. В редких случаях закон может быть принят из-за гражданского референдума. Вносить правки, менять закон может только его создатель, то есть высший орган. Как правило, законы регулируют и развивают социальное, экономическое, военное положение общества и государства.
  • Подзаконный акт это документ, которые подробно прописывает действия закона. Он выстраивает иерархическую модель с целью прописать нормы так, чтобы они соответствовали прописанным нормам в высших источниках юридической силы. Также являются основой для более низких правовых актов. К подзаконным актам относятся: общефедеральные, муниципальные и акты субъектов федерации.
  • Международные законы принимаются вне определенного государства, а с помощью множество стран, которые после будут обязаны соблюдать принятый международный закон. Документ является частью национальной правовой системы.

 

Указы и распоряжения Президента, в чем разница?

Акт Президента – это документ, который принимает юридическую форму Конституции Российской Федерации, выражает решения власти и соблюдает конституционные полномочия. Президент, как глава органа власти может издавать, как указы, так и распоряжения. После издания закона любой гражданин, предприятие должно выполнять и придерживаться нормативным актам закона по всей территории РФ.

Но нет секрет в том, что, не один Президент трудится над изданием закона, правового акта. Над этим работает вся администрация Президента. Принимается закон с помощью коллег депутатов, методом голосования. А если дело касается указа Президента, то голосование не играет никакой роли, ведь приказ обязывает всех выполнять его условия.

АОл

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