Читатели «АН» предложил новую редакцию преамбулы Конституции
12 февраля 2020, 15:10[ «Аргументы Недели», Сергей Платонов, юрист, писатель ]
Президент страны инициировал всенародное обсуждение поправок Конституции России .
Юрист и писатель Сергей Платонов предложил своё видение преамбулы конституции , которая отражает , на его взгляд важнейшие основные принципы существования России .
Преамбула Конституции РФ
(Проект новой редакции)
МЫ, Богом хранимые русский и другие народы России, Объединенные исторической судьбой в единую российскую нацию, Чтя память предков, передавших нам любовь и уважение К Отечеству-Победителю абсолютного зла-европейского фашизма, Стремясь обеспечить благополучие нам и нашим потомкам, Укрепляя внешнюю оборону, правосудие и внутреннее согласие, Учреждаем настоящую Конституцию Российской Федерации.
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