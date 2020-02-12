Читатели «АН» предложил новую редакцию преамбулы Конституции

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12 февраля 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Платонов, юрист, писатель ]

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Президент страны инициировал всенародное обсуждение поправок Конституции России .

Юрист и писатель Сергей Платонов предложил своё видение преамбулы конституции , которая отражает , на его взгляд важнейшие основные принципы существования России .

Преамбула Конституции РФ

(Проект новой редакции) МЫ, Богом хранимые русский и другие народы России,

Объединенные исторической судьбой в единую российскую нацию,

Чтя память предков, передавших нам любовь и уважение

К Отечеству-Победителю абсолютного зла-европейского фашизма,

Стремясь обеспечить благополучие нам и нашим потомкам,

Укрепляя внешнюю оборону, правосудие и внутреннее согласие,

Учреждаем настоящую Конституцию Российской Федерации.