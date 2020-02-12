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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Правовед 13+

Читатели «АН» предложил новую редакцию преамбулы Конституции

, 15:10 [ «Аргументы Недели», ]

Читатели «АН» предложил новую редакцию преамбулы Конституции
флаг,конституция россии, фото,соцсети
Президент страны инициировал всенародное обсуждение поправок Конституции России .
 
Юрист и писатель Сергей Платонов предложил своё видение преамбулы конституции , которая отражает , на его взгляд важнейшие основные принципы существования России .
 
Преамбула Конституции РФ

(Проект новой редакции)

МЫ, Богом хранимые русский и другие народы России,
Объединенные исторической судьбой в единую российскую нацию,
Чтя память предков, передавших нам любовь и уважение
К Отечеству-Победителю абсолютного зла-европейского фашизма,
Стремясь обеспечить благополучие нам и нашим потомкам,
Укрепляя внешнюю оборону, правосудие и внутреннее согласие,
Учреждаем настоящую Конституцию Российской Федерации.

 

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