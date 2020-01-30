//Правовед 13+

30 января 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

банда цапка,фото соцсетей

Казалось бы, мы живем в 21 веке, не охотимся за пищей и не воюем с соседними племенами.



Но убийство в 2010 году, случившееся в Краснодарском крае, говорит об обратном.

Невероятная жестокость, бесчеловечность и зверство события, которое произошло 4 ноября 2010 года в станице Кущевской, Краснодарского края – забрало из жизни 8 взрослых человек и 4 детские жизни. Уже 5 ноября все информационные каналы и газеты, рассказывали о произошедшем пожаре в доме фермерской семьи. Но, к сожалению, эта версия быстро отправилась в архив, ведь данные были совершенно другими. Пожарники и полиция обнаружили 12 мертвых человек в одной куче, большое количество кровавых следов и несколько предметов орудия. Так же, они уточнили, что около 5 тел мертвых людей были сложены друг на друга, облиты бензином и подожжены. Поэтому версия моментально переросла из несчастного случая в сложнейшее криминальное преступление, масштабы и последствия которого выяснялись до 2014 года.

В тот вечер убийцы забрали жизнь у 4 маленьких, невинных детей. Они жестоко убили друзей и гостей фермерской семьи, а все ради чего?

Давным-давно известны результаты экспертизы, последствия и версии. Сегодня, в память о данном происшествии, предлагаем ознакомиться с материалом нашей статьи. Поскольку такие ужасы не должны повторяться в развивающейся стране. Власть и граждане Российской Федерации должны научиться обращать внимание даже на мелкие семейные конфликты. Быть бдительными и ответственными за свою жизнь и жизнь близких людей. Для подробного рассмотрения ситуации со всех ее сторон, ознакомьтесь с вопросами. Ниже на них вы получите правдивые ответы подкрепленные фактами.

Кущевские бандиты, кто это?

Что за история Цапков?

Цапки станица Кущевская: члены преступной группировки.

Станица Кущевского реальные события, история.

Дело Цапков, Кущевская, хронология.

Любое событие, произошедшее внутри государства, становится трауром для многих его жителей. Не забывайте, что мы, прежде всего – люди, никакие деньги и богатства не должны отбирать у нас человечность.

Кущевская банда Цапков, кто это?

Почему банда Цапков имеет такое название?



Кущевская станица находится в регионе Краснодарского края, по сути, это сельское поселение, в котором проживали казаки с 1800 годов. На 2010 год ее население составляло 28.000 граждан Российской Федерации, после 2010 прирост населения прекратился, и люди стали массово покидать казацкие земли. Но по статистике 2018 года в селе проживает 32.000 человек. В Кущевском районе работает 1600 предприятий различных форм собственности. Несмотря на прирост, каждый из сельчан помнит и знает, что случилось в 2010 году, кто был виновником и забрал жизни у 12-ти человек.

Преступная организация Кущевская Банда во главе с Цапком, она же Цапковская ОПГ, действовала на территории села с 1990 года. Еще перед развалом Советского Союза преступники и убийцы держали в страхе все население небольшого района. Они насиловали женщин, убивали мужчин, забирали предприятия и бизнес. Каждый раз их безумные, смертельные и денежные планы исполнялись, а действия причиняемые селянам – сходили с рук.

Не трудно догадаться почему. Преступная организация имела крепкий и широкий контакт с правоохранительными органами, спецслужбами. Славилась бандитским авторитетом в России и за рубежом. Особое внимание привлекла к себе после убийства семьи фермера 4 ноября.

Начиналось все с отца и сына. Виктор и Николай Цапок. Проживая в станице, занимались легальным бизнесом по продаже и купле мяса. После, организовали производство строительных материалов. По приходу 80-х годов, Николай создал организацию, которая помогала бы правоохранительным органам бороться с преступностью и коррупцией в городе. Он и 15 человек проводили постоянные тренировки, именовали себя «спортивным клубом». Но на самом деле, это была банда из 15 киллеров. Их жесткость поражала и очень пугала местных жителей. Из-за конфликтов с членами группы появлялось все больше смертей среди простых людей. Вследствие народ попросту стал бояться и подчиняться бандитам.

Банда Цапков, история

Позже, после страшного события, глава банды дал правдивые и подробные показания о своих намерениях и картины преступления в целом.

Всего было 6 вооруженных соучастников группировки Цапков, о них вы можете прочитать ниже. Банда знала, что в этот вечер фермерская семья будет принимать у себя гостей из Ростова, а именно директора агрофирмы. Встреча происходила дома, в семейной атмосфере ужина, с целью составить выгодный бизнес контракт для Аметова (глава семьи) и Мироненко (приглашенный бизнесмен из Ростова). Но чей-то успех без сведенья Цапков – не устраивал группировку. Поэтому они решили совершить жесткую расправу, чтобы в очередной раз напугать и усмирить остальных владельцев малого бизнеса.

Дождавшись, когда гости расслабятся, Цапки начали действовать. На преступление они отправились с пистолетами, ружьями и ножами. Двое бандитов пошли к главам семей, которые мирно играли в бильярд. Еще 4 отправились к женщинам и детям. Убийцы даже не дали шанс оправдаться, исправиться, сдаться бизнесменам. Они сразу перешли к жестокой расправе. Хозяину дома Аметову были нанесены серьезные ножевые ранения, в первую минуту он пытался отбиваться от бандита игровым кием. Но тот сумел повалить его на землю, и помимо ножевых ран, начать душить металлической проволокой. Рядом с Аметовым происходило убийство Мироненко, так же с помощью ножей.

Пока бильярдное помещение заполнялось кровью, в других комнатах бандитам удалось загнать двух женщин и маленьких дочек в ванну. Может показаться, что они просто хотели заглушить крики и стоны девушек, детей, а после покинуть здание, ведь с конкурентами то расправились. Но нет. Члены банды решили лишить их жизни на глазах у Аметова.

Какой был мотив и почему так жестко? – глава банды аргументировал все просто. Он утверждал, что этот человек всегда мешал ему вести бизнес, подрывал авторитет среди сельчан. Мотивируясь этим, бандит оговорил, что Аметов должен видеть в каких муках умирают его родные. Они собрали трупы со всего дома и положили их друг на друга. Поверх всех тел, глава преступной группировки расположил маленькую внучку Аметова, ей было всего 9 месяцев. Она была жива. Всех членов семьи облили бензином и подожгли.

Больше всего удивляет, как спокойно и «в порядке вещей» об этом рассказывает главный Цапок. Неужели человек совершенно не имеет души, что уточняет временную деталь фразой: «Мы посмотрели на часы, прошло всего 10 минут, я то думал, что затянется».

Но даже убийство маленькой малышки – не остановило жестокий нрав бандитов. Выходя из дома, который вот-вот сгорит по их версии, они увидели 14-летнего парня. Это был сын соседки, она тоже пришла в гости к своим друзьям Аметовым. Парень понял, что случилось, и знал, как выглядит банда. Он бросился бежать домой. Но прозвучал единичный выстрел пистолета. Быков – участник убийства, стрельнул в спину убегающего подростка. Чтобы убрать его с дороги и не привлекать лишнее внимание, они оттащили мальчишку в дом.

Выполнив очередное удачное, но более масштабное убийство, бандиты отправились праздновать в кафе. Зная, что сейчас не приедет наряд полиции и не посадит их на пожизненные сроки, ведь они – глава и страх всего села.

Кущевские бандиты Цапки, кто был членами группировки в тот день?

В регионе банда составляла более 40-50 человек. На это дело вышли 6 самых надежных и крепких участников во главе с Сергеем Цапком. Следствие представляет следующее описание бандитов, которые могли присоединиться к Сергею: соучастники от 17 до 35 лет, проживавшие в местном поселке. Большинство из них являются наркоманами и ранее судимыми преступниками.



Так же, полиция выдвинула несколько причин, из-за которых все произошло:

Заказное убийство предпринимателей и свидетелей. Ограбление дома, имущества и владений фермера. Карточный долг. Ответная месть Аметовым за убийство своего младшего брата Н. Цапка Отказ оплачивать долги и дань бандитской группировке.

Но позже глава банды расскажет настоящую причину жестокого убийства.

История банды Цапка, хронология событий первых трех недель.

05.11.2010.

В ту же ночь на место расправы прибывает полиция и пожарные. Они тушат пожар и находят 12 трупов, расположенных друг на друге. Следствие совершает временные предположения, проверяет отпечатки, предметы убийства. Такое происшествие в 2010 годах очень возмутило правительство России, на дело выезжает главный генеральный прокурор, а так же специализированная бригада криминалистов, следователей и сыщиков. Более того, одна из журналисток пресс-службы, сообщает, что никакого возгорания не было, вызов в пожарную часть не поступал, хотя пожарные приезжали по вызову.

08.11.2010.

Следствие ведет активные работы для выяснения обстоятельств.

10.11.2010.

Задерживается 2-ое подозреваемых. Эксперты находят версии и причины совершенного убийства.

11.11.2010.

Задержаны уже трое участников и полиция раскрывает их имена обществу. Подозреваемые: два брата Гурова, Скачедуб Вячеслав. Возраст всех троих не превышает 20 лет, на месте их проживания найдены наркотические препараты. Через пару дней, как Россия подает в государственный и международный розыск всех подозреваемых, обнаруживается и 4 соучастник убийства. Игорь Майданюк попадает под стражу в Краснодарском крае. Но оперативники и следователи понимают, что масштаб убийства и четко продуманный план не смогла бы составить группка из 4 наркоманов. Поиски продолжаются.

12.11.2010.

Следствие продолжает проводить допросы с предположительными убийцами. Суд назначает тюремный срок в виде 3 месяцев лишения свободы гражданам: Гурову Е., Гурову А. и Скачедубу Вячеславу. В этот период будут проводиться допросы, выясняться обстоятельства и осуществляться поиски основных заказчиков. Так же, все еще идет расследование на месте преступления, поскольку были найдены 9 отпечатков пальцев различных людей, но ни один из преступников еще не найден.

13.11.2010.

Задержан Сергей Цапок, он является главой организованной группировки преступников. Этой же датой был пойман Сергей Цеповяз. Оба мужчины состоят в политической партии Единая Россия. Происходит допрос убийц, Цеповяз не выдерживает психологического давления и у него начинается психическая истерика.

17.11.2010.

Следствие и дело по Кущевской станице раскрыто, все преступники находятся в следственном изоляторе, ожидая суда.

18.11.2010.

Задерживают еще двух причастных человек массового убийства А. Быкова и С. Карпенко, они собирались покинуть страну из аэропорта Ростова. В это же время из сизо госпитализируют Сергея Цапка, поставив диагноз нервный срыв.

24.11.2010.

Арестовывают самого жестокого убийцу всей банды «Амура» он же И. Черных. Более того, под следствие попадает руководитель ГУВД Краснодара, обыскивают его кабинет и заводят уголовное дело, которое свидетельствует о превышении должностных полномочий.

29.11.2010.

Полиция заявляет, что найдены все 8 соучастников. Вскоре по их делу состоится суд. Но работа международного розыска не прекращается, разыскиваются еще двое участников убийства.

02.12.2010.

Сергей Цапок начинает сотрудничать со следователями, дает точные показания и описывает события, план и действия, случившиеся 10 ноября.

09.12.2010.

На территории Украины пойманы двое преступников. Рябцев и Алексеев скрывались в Мариупольской области. По передачи бандитов Россия ведет переговоры с Украиной. Быстро забрать преступников не удалось, и они были переданы только 4 марта на территорию России.

Так сложилась хронология первых недель дела Цапка. Дальше каждый участник бандитской группировки понял, что выхода из ситуации нет. История Цапка начала подходить к концу с самыми неожиданными развязками. При этом многочисленные факты и опросы присяжных, свидетелей гласили, что даже во время нахождения главы банды за решеткой, на них оказывалось давление со стороны адвокатов обвиняемого. Семьям свидетелей продолжали угрожать преступники банды, которые находились на воле. Но дело было не остановить и на любую защиту бандитов находились аргументы и доказательства об их участии.

Серьезной давке от следователей и испытаниями от сокамерников подвергались Карпенко и Иванов, они же покончили жизнь самоубийством еще до конечного решения суда. Андрея Быкова лишили свободы на 20 лет, начиная с 2012 года. Такой же приговор получил Рябцев. Стоит учесть, что Быков и Рябцев согласились сотрудничать со следствием и дали все необходимые показания, поэтому срок не был пожизненным. В отличие от главного бандита Сергея Цапка и его «друга» Владимира, поскольку они не собирались давать показания, по-всякому убеждали следователей в своей невиновности. Им назначили тюремное заключение длиной на всю оставшеюся жизнь. Цеповяз, Николай Цапок и Запорожец - сели в тюрьму на 20 лет.

В 2014 году нашли тело Сергея Цапка, он неподвижно лежал в мед. части СИЗО, у него оторвался тромб. А труп И. Черных был в подвешенном на простыне состоянии . Участь настигла и женщину семейства Цапка, Надежду Цапок обвинили в деле мошеннических операций с землей, назначили срок заключения на 6 лет. Еще долго жители не могли поверить, что Цапка – человека, который много лет держал весь регион в страхе – больше нет. Банда Кущевская больше не существует. В село вернулось спокойствие, частные предприниматели активно развивают свой малый бизнес, не боясь, что их настигнет участь повидаться с убийцами.

К сожалению, в этой истории нет счастливого конца, как и в остальных, где гибнут люди. Подводить итоги такого безжалостного и сложного события длиной в 4 года – бессмысленно. Никого не вернуть, но стоит отдать должное властям, ведь именно они смогли устранить и избавить все село от своры бандитов в короткие сроки. Что остается гражданам России? То же самое, что написано в начале статьи – быть человечными людьми и уметь во время сообщать, предоставлять помощь и отвечать за свои поступки.