Стала известна сильнейшая гимнастка России

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24 февраля 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: соцсети

Названо имя сильнейшей гимнастки страны. Ей стала 21-летняя спортсменка, которая сумела выиграть чемпионат России в многоборье. Девушка выступила практически безошибочно со всеми четырьмя снарядами.

Чемпионкой стала Арина Аверина, которая смогла показать практически идеальное выступление, передаёт Мир24. При этом её сестра Дина, являющаяся 13-кратной чемпионкой мира, получила бронзу. Её выступление прокомментировала главный тренер сборной России Ирина Винер.

"У Дины случилась травма, и она, конечно, должны была быть снята. Мне ничего не было сказано на этот счет ни ей, ни теми врачами, которые были с ней рядом, ни теми тренерами, которые были с ней рядом, потому что у меня их было очень много, а там у каждого есть свой личный тренер", - рассказала наставница.