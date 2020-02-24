Все новости >>

//Политплакат 13+

Стала известна сильнейшая гимнастка России

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Стала известна сильнейшая гимнастка России
Фото: соцсети

Названо имя сильнейшей гимнастки страны. Ей стала 21-летняя спортсменка, которая сумела выиграть чемпионат России в многоборье. Девушка выступила практически безошибочно со всеми четырьмя снарядами.

Чемпионкой стала Арина Аверина, которая смогла показать практически идеальное выступление, передаёт Мир24. При этом её сестра Дина, являющаяся 13-кратной чемпионкой мира, получила бронзу. Её выступление прокомментировала главный тренер сборной России Ирина Винер.

"У Дины случилась травма, и она, конечно, должны была быть снята. Мне ничего не было сказано на этот счет ни ей, ни теми врачами, которые были с ней рядом, ни теми тренерами, которые были с ней рядом, потому что у меня их было очень много, а там у каждого есть свой личный тренер", - рассказала наставница.

АБ

//картина дня

В мире

Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине

Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине

К организации протестов на Украине против размещения эвакуированных из Китая граждан на карантин мог приложить руку Петр Порошенко и люди из его окружения. Такое предположение озвучил политолог Кирилл Молчанов.

Украинские власти в обозримой перспективе не «вернут» Крымский полуостров в состав бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Украинские власти в обозримой перспективе не «вернут» Крымский полуостров в состав бывшей советской республики…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Режиссер Егор Кончаловский в День защитников Отечества, 23 февраля, опубликовал архивное фото. Егор Кончаловский поделился воспоминанием о службе в кавалерийском полку…

//новости ан

В Самаре около 1,5 тысячи человек вышли на акцию против мусорной реформы и перевода скорой помощи в частные руки. Также они потребовали вернуть льготы пенсионерам…

//новости ан

Ксения Собчак объяснила скандал с певицей Любой Успенской, которая ушла с ее программы и возмущенно призналась, что в этой телеведущей все мертво. Собчак ответила, что…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса считает, что помощница министра МВД Ирина Волк, может быть, и отличный работник, но вряд ли заслужила столь высокое звание, которое раньше давали людям…

//новости ан

Королевские эксперты заявили, что герцог и герцогиня Сассекские очень сожалеют о том, что отказались от исполнения обязанностей членов семьи монархов. Оказалось, что…

//новости ан

Агата Муцениеце и Павел Прилучный все-таки разводятся. Этого поклонники пары ожидали, потому что «звоночки» уже были, и все же надеялись, что актерам удастся преодолеть…

//новости ан