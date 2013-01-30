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Новая доктрина внешней политики

№ 4(346) от 31.01.2013 [ «Аргументы Недели » ]

Новая доктрина внешней политики

Невооружённым глазом видно, как за последние 5–10 лет меняется позиционирование России во внешнем мире. Ельцинская политика, при которой отсутствовала какая-либо внятная реакция на мировые события, меняется на глазах.

Последний тому пример – учения Военно-морского флота РФ у берегов Сирии. После 20 лет отсутствия в Средиземном море Андреевский флаг снова нашёл там своё естественное пристанище.

На этом фоне вполне логичными выглядят разговоры о том, что президентом принято решение подготовить новую Доктрину внешней политики России. Это будет концептуальный документ, совершенно предметный и конкретный. Основные моменты Доктрины, скорее всего, будут выглядеть так:

– западная цивилизация России не указ, и её ценности значимы для России в её общечеловеческом понимании;

– Россия – это «остров-крепость» во враждебном и чуждом ей мире;

– Россия должна проводить активную внешнюю политику в своих интересах. Прежде всего на постсоветском пространстве;

– для этого стране надо укреплять обороноспособность, вооружаться и т.д. и т.п.

Говорят, что при написании Доктрины могут быть использованы аналитические материалы Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

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