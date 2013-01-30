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«Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется…»

№ 4(346) от 31.01.2013 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

«Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется…»

В сказке Аркадия Гайдара «Военная тайна», опубликованной в далёком 1935 году, Главный Буржуин приказал мелким буржуинам выведать у Мальчиша-Кибальчиша главную военную тайну. Под пытками Мальчиш только рассмеялся им в лицо.

Такой аллегорией советский писатель показал непобедимость народного государства перед лицом «всемирного буржуйства». С тех пор прошло всего 70 лет, и роли поменялись. Уже «буржуйство», правда, своё, а не мировое, само поимело страшную тайну, разгадать которую до сих пор не удавалось. Ну не тайна ли, отчего управляемое им социальное (по Конституции) государство последние 10 лет снижало расходы как раз на всё «социальное»? Это и образование, и здравоохранение, и капитальный ремонт жилья, и строительство дорог…

Ещё большую таинственность добавила кудринская «реформа» Бюджетного кодекса. В результате статьи госбюджета перестали быть прозрачными. Финансирование осуществляется отныне по методу «чёрного ящика», куда сбрасываются бюджетные деньги и расходуются по указаниям начальника. Логическим продолжением демонтажа «социального государства» можно назвать «монетизацию госуслуг». Сегодня при «бесплатной медицине» только внешний осмотр больного может быть бесплатным, всё остальное – за деньги. За бесплатную (по Конституции) учёбу в государственном вузе тоже надо платить. Совсем скоро даже проезд по государственной дороге станет платным.

Согласитесь, смахивает на страшную тайну: денег в стране как у собаки блох, а группа лиц, которая называет себя российской властью, девает их незнамо куда.При этом ездит за наш счёт по заграницам и клянчит у иностранцев деньги, как недавно Медведев в Давосе.

Поначалу гражданам объясняли, что рубли нужно хранить на «чёрный день». Для этого создали Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Именно туда на протяжении многих лет сливали деньги, которые пронесли мимо госбюджета на нужды науки, образования, строительства, здравоохранения. В результате сотнями стали закрываться школы, детские сады, медпункты – и не только в сельской местности.

Могла ли такая «экономия» продолжаться вечно? Ясное дело – триллионы рублей аккумулировались для какой-то конечной цели. И вот – завеса тайны приоткрылась. Правду совсем тихо «пропищали» в Госдуме под такой информационной завесой, что её почти никто не заметил. Фон этот – скандальные проекты законов об усыновлении, о пропаганде гомосексуализма, запрете Познеру выступать на телевидении, запрете курения и защите чувств верующих. До этого была вакханалия с Pussy Riot, дорогими часами и квартирами патриарха, постоянное запугивание граждан страны неведомой оранжевой угрозой.

И кто бы мог подумать, что под весь этот треск в Госдуму ещё в сентябре минувшего года правительством Медведева был внесён некий законопроект №137443-6 об учреждении Российского финансового агентства.Если закон будет принят, то деньги тех самых Резервного и Фонда национального благосостояния вместе с деньгами Пенсионного фонда более не будут контролироваться ни Госдумой, ни правительством, ни Счётной палатой. Группа разработчиков законопроекта, за которой стоит изгнанный с небес Кудрин, отдаёт наши деньги в полное распоряжение некоего Открытого Акционерного Общества (ОАО).

Не нужно иметь «семь пятен на лбу», чтобы заподозрить правительство Медведева и всех, кто при нём кормится, в попытке спереть у нас почти 10 трлн. рублей (более 300 млрд. долларов США). Или пользоваться этими деньгами как своими для приватизации или спекуляций на фондовом рынке. При обсуждении этого законопроекта в Думе депутаты, как обычно, трусливо поджали хвосты. Только известный экономист из партии «СР» Оксана Дмитриева весьма красочно назвала цель этой жульнической операции желанием организованной группы лиц «умыкнуть казну или взять кассу».

Надо сказать, что такая схема, под непонятно-гаденьким для русского уха названием «аутсорсинг», вовсю применялась вороватым министром обороны Сердюковым. Он отдал в частные руки всё: готовку еды для солдат, стирку белья, ремонт военной техники и распродажу военного имущества. Но загадочно-простодушный Медведев и его перещеголял: задумал отдать на «аутсорсинг» кучке своих друганов пользование деньгами наших детей и внуков! Вместо гарантированного Конституцией финансирования науки, здравоохранения, образования и культуры братве на законодательном уровне даётся возможность пилить эти деньги с утроенной силой. Ведают ли депутаты Госдумы, приняв в первом чтении этот сверхподлый закон, что дают зелёный свет кровососам? Мало того – лишают саму Госдуму её главной функции – контроля за распределением бюджетных средств?

Оксана Дмитриева рассуждает об этой афере вполне определённо: «Этот закон – момент истины. Маски сорваны. Теперь понятно, что все убеждения по поводу Резервного фонда были многоходовкой. Чтобы не потратить эти деньги на расходы бюджета, а отдать их непонятно кому и непонятно на что».

Последние годы избиратели не особо интересовались, что делают правительство и Дума в их якобы интересах. На этот раз даже у некоторых представителей «Единой России» – из настоящих юристов – от стыда покраснели уши. Почувствовали себя Мальчишами-Плохишами. Вспомнили «Сказку о военной тайне» Гайдара, которую им читали в детстве:

«Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется…» Не ведает, что надобность в нём как в депутате у «вертикали» отпала. Отдал он ей всё самое важное.

Впрочем, о вреде пропаганды гомосексуализма разрешается дебатировать хоть до хрипоты. Тема интересная.

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