На пороге войны
№ 33(325) от 30.08.2012 [ «Аргументы Недели » ]
На днях Пентагон заявил о полной готовности неядерной супербомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP), созданной специально для разрушения иранских бункеров.
Инвестиции ВВС США на эти цели составили 330 млн. долларов. «Если сегодня потребуется, – подчеркнул министр ВВС Майкл Донли, – мы готовы её применить». Супербомба содержит свыше 2400 кг особого взрывчатого вещества и способна пробивать армированный бетон толщиной до 60 метров. Она может устанавливаться на бомбардировщики В‑2 и В-52, и ею можно управлять при помощи специальной системы наведения. По мнению экспертов американского военного ведомства, супербомба идеально подходит для нанесения ударов по структурам подземного объекта по обогащению урана в иранском ядерном центре Фордо.
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