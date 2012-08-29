На пороге войны

На днях Пентагон заявил о полной готовности неядерной супербомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP), созданной специально для разрушения иранских бункеров.

Инвестиции ВВС США на эти цели составили 330 млн. долларов. «Если сегодня потребуется, – подчеркнул министр ВВС Майкл Донли, – мы готовы её применить». Супербомба содержит свыше 2400 кг особого взрывчатого вещества и способна пробивать армированный бетон толщиной до 60 метров. Она может устанавливаться на бомбардировщики В‑2 и В-52, и ею можно управлять при помощи специальной системы наведения. По мнению экспертов американского военного ведомства, супербомба идеально подходит для нанесения ударов по структурам подземного объекта по обогащению урана в иранском ядерном центре Фордо.